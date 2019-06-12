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12.06.2019, 13:19

В Грузии продлили арест украинке, ввозившей в Абхазию 10 детей

В Грузии продлили арест украинке, ввозившей в Абхазию 10 детей - Фото
Дети Юлии Сусляк (фото - пресс-служба АП)

Юлию Сусляк подозревают в торговле детьми

Суд в Грузии продлил арест украинки Юлии Сусляк, подозреваемой в торговле детьми, еще на 35 дней. Об этом сообщили в эфире ТСН. 

Сусляк утверждает, что собиралась приехать в Абхазию к своему мужу Юрию Сусляку. Перед этим женщину с десятью детьми депортировали из России после миграционных нарушений. 

Украинку задержали в Грузии в апреле. Прокуратура подозревает ее в торговле детьми, которых она якобы купила в Украине и собиралась продать в Абхазии.

Ранее, 7 июня, детей Сусляков вернули в Украину. До этого они жили в приемных семьях в Грузии.

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Теги: дети, Грузия, торговля детьми, юлия сусляк
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