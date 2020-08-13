Суд не возобновил в должности экс-прокурора Кулика

Суд отказал в удовлетворении апелляции Константину Кулику

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает Укринформ.

Это означает, что суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева и увольнение Кулика признано законным.

Константин Кулик стал известен благодаря тому, что был участником ряда скандалов. В частности, осенью 2019 года издание Reuters опубликовало статью в которой сообщалось, что экс-прокурор встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена.

27 ноября 2019 года тогдашний Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении Константина Кулика из ведомства. Как стало известно, по причине того, что Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ.

В 2016 году НАБУ обвинило Кулика в незаконном обогащении. Он был отстранен от работы, однако, вскоре суд оправдал его.

Осенью 2019 года BIHUS.info опубликовали расследование в котором утверждалось, что Кулик достроил себе целый этаж в жилищном комплексе в центре Киева.

Станислав Стороженко

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