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Суд не возобновил в должности экс-прокурора Кулика

13.08.2020, 18:22
Суд не возобновил в должности экс-прокурора Кулика - Фото
Константин Кулик

Суд отказал в удовлетворении апелляции Константину Кулику

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает Укринформ. 

Это означает, что суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева и увольнение Кулика признано законным. 

Константин Кулик стал известен благодаря тому, что был участником ряда скандалов. В частности, осенью 2019 года издание Reuters опубликовало статью в которой сообщалось, что экс-прокурор встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена.

  • 27 ноября 2019 года тогдашний Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении Константина Кулика из ведомства.  Как стало известно, по причине того, что Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ. 
  • В 2016 году НАБУ обвинило Кулика в незаконном обогащении. Он был отстранен от работы, однако, вскоре суд оправдал его.
  • Осенью 2019 года BIHUS.info опубликовали расследование в котором утверждалось, что Кулик достроил себе целый этаж в жилищном комплексе в центре Киева.

Станислав Стороженко
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