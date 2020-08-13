Суд не возобновил в должности экс-прокурора Кулика
13.08.2020, 18:22
Константин Кулик
Суд отказал в удовлетворении апелляции Константину Кулику
Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы бывшего прокурора Константина Кулика. Об этом сообщает Укринформ.
Это означает, что суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева и увольнение Кулика признано законным.
Константин Кулик стал известен благодаря тому, что был участником ряда скандалов. В частности, осенью 2019 года издание Reuters опубликовало статью в которой сообщалось, что экс-прокурор встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена.
- 27 ноября 2019 года тогдашний Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении Константина Кулика из ведомства. Как стало известно, по причине того, что Кулик не прошел переаттестацию в ГПУ.
- В 2016 году НАБУ обвинило Кулика в незаконном обогащении. Он был отстранен от работы, однако, вскоре суд оправдал его.
- Осенью 2019 года BIHUS.info опубликовали расследование в котором утверждалось, что Кулик достроил себе целый этаж в жилищном комплексе в центре Киева.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии