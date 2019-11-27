Рябошапка уволил Кулика

Константин Кулик Фото: Константин Кулик (скриншот - видео YouTube / Право на владу)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Он действительно уволен", - отметили в пресс-службе, добавив, что о причине увольнения Кулика сообщат позже.

По информации СМИ, приказ об увольнении Кулика был подписан 22 ноября 2019 года, поскольку он не прошел аттестацию.

25 октября Кулик не сдал тест на знание законодательства в рамках переаттестации в Генеральной прокуратуре.

Справка. В 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимость, внедорожник).

В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратур: он также регулирует п ереход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить

Читайте также: Кулика могут уволить из ГПУ. Что известно о скандальном прокуроре