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Рябошапка уволил Кулика

Рябошапка уволил Кулика - Фото
Константин Кулик Фото: Константин Кулик (скриншот - видео YouTube / Право на владу)
27.11.2019, 11:27

Генпропрокурор подписал приказ об увольнении прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Он действительно уволен", - отметили в пресс-службе, добавив, что о причине увольнения Кулика сообщат позже.

По информации СМИ, приказ об увольнении Кулика был подписан 22 ноября 2019 года, поскольку он не прошел аттестацию.

25 октября Кулик не сдал тест на знание законодательства в рамках переаттестации в Генеральной прокуратуре.

Справка. В 2016-м, суд по производству НАБУ на время отстранил Кулика по делу о незаконном обогащении (элитная недвижимостьвнедорожник).

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константин кулик руслан рябошапка
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