Суд по делу беркутовцев перенесен, пострадавшие возмущены - фото

Святошинский райсуд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев на другой день. Об этом сообщает журналистка Мария Лебедева на странице в Facebook.
Как сообщает журналистка, начало заседания было отложено на два часа. Один из судей коллегии заболел – ему срочно искали замену.
Фото: Мария Лебедева/Facebook
Лебедева отмечает, что сами обвиняемые на суд так и не прибыли. Они собирались принять участие в заседании с помощью видеосвязи. Однако их адвокаты заявили, что отказываются рассматривать дело без своих подзащитных в зале суда. Суд был перенесен на другой день.
Фото: Мария Лебедева/Facebook
Фото: Мария Лебедева/Facebook
Лебедева передает, что такое решение суда вызвала негодование потерпевшей стороны.
"Моего сына убил Зинченко. Мы отсюда никуда не выйдем. Мы вынуждены с подорванным здоровьем ездить. Начните заседания! Просят все семьи, начните", - передает слова родственников жертв расстрелов на Майдане журналистка.
По ее словам, представители пострадавшей стороны собираются идти к голове суда.
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