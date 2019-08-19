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Суд по делу беркутовцев перенесен, пострадавшие возмущены - фото

Суд по делу беркутовцев перенесен, пострадавшие возмущены - фото - Фото
Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 17:14

Родственники жертв расстрелов требуют продолжения заседания

Святошинский райсуд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев на другой день. Об этом сообщает журналистка Мария Лебедева на странице в Facebook.

Как сообщает журналистка, начало заседания было отложено на два часа. Один из судей коллегии заболел – ему срочно искали замену.

Фото: Мария Лебедева/Facebook

Лебедева отмечает, что сами обвиняемые на суд так и не прибыли. Они собирались принять участие в заседании с помощью видеосвязи. Однако их адвокаты заявили, что отказываются рассматривать дело без своих подзащитных в зале суда. Суд был перенесен на другой день.

Фото: Мария Лебедева/Facebook

Фото: Мария Лебедева/Facebook

Лебедева передает, что такое решение суда вызвала негодование потерпевшей стороны.

"Моего сына убил Зинченко. Мы отсюда никуда не выйдем. Мы вынуждены с подорванным здоровьем ездить. Начните заседания! Просят все семьи, начните", - передает слова родственников жертв расстрелов на Майдане журналистка.

По ее словам, представители пострадавшей стороны собираются идти к голове суда.

  • Обвиняемые Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александра Маринченко и Сергей Тамтура находятся под арестом с 17 мая 2016 года. Бывших "беркутовцев" обвиняют в причастности к расстрелам активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
  • 16 июля одному из фигурантов дела Александру Тамтуре суд смягчил меру пресечения, назначив ему круглосуточный домашний арест.

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