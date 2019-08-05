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Супрун о настойке боярышника: "Доступного алкоголя" не будет

Супрун о настойке боярышника: "Доступного алкоголя" не будет - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 18:23

Производителей лечебных настоек на спирту заставят платить акциз на спирт, написала и.о. министра

Министерство здравоохранения готовит постановление, по которому производителей лечебных настоек на спирту, в частности боярышника, заставят платить акциз на спирт. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она объяснила, что спиртосодержащие настойки значительно дешевле алкогольных напитков, потому что их производители не платят акциз.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя", - написала Супрун.

Одна из самых популярных настоек, которой пытаются заменить алкоголь - настойка боярышника, отмечает и.о. министра.

"Вероятно, вы неоднократно видели пустые флаконы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения", - пишет Супрун.

Продажа спирта регулируется на фармацевтическом рынке и министерство определяет квоты для производства лекарственных средств.

И.о. министра сообщила, что для прекращения использования лекарств как доступного "алкоголя", Минздрав прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек.

"Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков", - анонсировала Супрун.

Проект этого постановления уже готов и вскоре его могут принять.

И.о. министра добавила, что научные исследования в основном свидетельствуют о пользе экстрактов боярышника для сердечно-сосудистой системы.

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Ранее и.о. главы Минздрава сообщила, что любая доза алкоголя во время беременности негативно влияет на мозг будущего ребенка и может привести к выкидышу.

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минздрав ульяна супрун боярышник
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