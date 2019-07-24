Супрун сказала, как можно будет распознать поддельные лекарства

Уже с осени этого года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, по которой можно будет проверить оригинальность препарата. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"В конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Сегодня Кабмин принял для этого постановление", - уточнила Супрун.
Как будет работать кодирование:
"Кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта, к продаже в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства", - подчеркнула Супрун.
Она добавила, что большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому присоединяться все больше украинских производителей.
24 марта 2019 года Министерство здравоохранения выступило за увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.