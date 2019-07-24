Супрун сказала, как можно будет распознать поддельные лекарства

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уже с осени этого года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, по которой можно будет проверить оригинальность препарата. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Сегодня Кабмин принял для этого постановление", - уточнила Супрун.

Как будет работать кодирование:

на упаковке лекарств будет напечатан специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе, а данные об этом будут в единой государственной системе проведения мониторинга лекарственных средств;

пациенты смогут проверить лекарства, просканировав этот код через мобильное приложение;

после сканирования на экране появится информация о лекарствах – не является ли фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм.

"Кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта, к продаже в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому присоединяться все больше украинских производителей.

24 марта 2019 года Министерство здравоохранения выступило за увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.