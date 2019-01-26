Супрун сказала, сколько будут получать семейные врачи

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В 2019 году средняя зарплата семейных врачей в Украине составит от 15 до 25 тыс грн. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

По ее словам, зарплата после внедрения медреформы выросла в 2-3 раза.

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"На уровне семейных врачей первичного звена - от 15 до 25 тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт", - сказала Супрун.

Она пояснила, что рост зарплаты связан с внедрением новых правил оплаты, когда человек выбирает своего семейного врача сам.

По словам Супрун, 76% украинцев не только выбрали своего врача, но и довольны своим выбором.

Согласно плану медицинской реформы, в 2019 году должна запуститься программа "Бесплатная диагностика", когда по направлению врача можно будет получить больше 50 лечебных и диагностических процедур. Также появится гарантированный пакет медицинских услуг, который будет покрывать разные види помощи.