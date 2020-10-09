Там отдыхали Леся Украинка и Франко. В Карпатах сняли деревню-призрак – видео с дрона

Когда-то здесь отдыхали и лечились писатели Леся Украинка, Иван Франко, Ольга Кобылянская, Михаил Коцюбинский, Василий Стефаник и другие

В Ивано-Франковской области сняли видео заброшенной деревни-призрак Буркут, последние постоянные жители выехали отсюда в 2008 году после паводков. Ролик выложил в Facebook фотограф Rudchyks.

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Отмечается, что раньше, когда село было во владении панской Польши, здесь был бальнеологический курорт, но после Второй мировой войны курорт исчез – здесь вовсю шла вырубка карпатского леса для восстановления шахт Донбасса.

Буркут известен родниковой, минеральной водой типа "Ессентуки", "Боржоми", которая так и называется — "Буркут". Здесь отдыхали и лечились писатели Леся Украинка, Иван Франко, Ольга Кобылянская, Михаил Коцюбинский, Василий Стефаник и другие.

"Вчера я доехала сюда в полдень. Здесь людей мало, здесь всего четыре домика в лесу. Все четыре домика близко друг от друга, так что люди все за пять минут собираются к столу. Здесь есть натуральная железная шипучая вода, довольно хорошая на вкус. Приезжие здесь все больше русины из Галичины и Буковины. Обстановка приветливая. Если я здесь не поправлюсь, то уже не знаю, какой мне климата нужен. Буркут, 25 Июль 1901", – так Леся Украинка описывала поселок.

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Станислав Стороженко

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