Тайвань пожертвовал Охматдету $200 000 после российской атаки

Тайвань будет продолжать оказывать Украине необходимую помощь, сообщили в МИДе

Последствия удара (Фото: Facebook-аккаунт Охматдета)

Тайвань выделил $200 000 детской больнице Охматдет, которая 8 июля была повреждена в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Тайваня.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Как отметили в ведомстве, Тайвань решительно осуждает зверства России с атаками на больницы и убийства детей.

По информации МИД самоуправляющегося острова, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Тайвань предоставил Охматдету около $1 млн на приобретение медицинского и другого оборудования.

"Министерство иностранных дел объявило о пожертвовании в размере $200 000 на закупку необходимых больнице медицинских материалов и будет продолжать оказывать необходимую помощь", – говорится в сообщении.

МИД Тайваня в очередной раз призвал Россию уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как можно быстрее прекратить агрессию и восстановить мир.

Тайвань будет продолжать выполнять свои обязанности как член международного сообщества, сотрудничать со странами с похожими идеалами и защищать универсальные ценности демократии, свободы, верховенства права и прав человека, говорится в заявлении.

8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.

Читайте также: Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередное восстановление детской больницы Охматдет