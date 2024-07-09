Тайвань пожертвував Охматдиту $200 000 після російської атаки

Тайвань і далі надаватиме Україні необхідну допомогу, повідомили в МЗС

Наслідки удару (Фото: Facebook-акаунт Охматдиту)

Тайвань виділив $200 000 дитячій лікарні Охматдит, яка 8 липня була пошкоджена внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Тайваню.

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Як зазначили в відомстві, Тайвань рішуче засуджує звірства Росії з атаками на лікарні та вбивствами дітей.

За інформацією МЗС самоврядного острова, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тайвань надав Охматдиту близько $1 млн на придбання медичного та іншого обладнання.

"Міністерство закордонних справ оголосило про пожертву у розмірі $200 000 на закупівлю необхідних лікарні медичних матеріалів і надалі надаватиме необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

МЗС Тайваню вкотре закликало Росію поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, якнайшвидше припинити агресію та відновити мир.

Тайвань і далі виконувати свої обов’язки як член міжнародної спільноти, співпрацюватиме з країнами зі схожими ідеалами та захищатиме універсальні цінності демократії, свободи, верховенства права та прав людини, йдеться у заяві.

8 липня росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит в Києві.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

За словами Віталія Кличка, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.

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