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Тесты и доброчестность. Чумак рассказал об аттестации прокуроров

Тесты и доброчестность. Чумак рассказал об аттестации прокуроров - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 22:01

По словам военного прокурора, сдача тестов начнется в ноябре и коснется практически всех сотрудников прокуратуры

Главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире Радио НВ рассказал, как будет проходить аттестация прокуроров в рамках реформирования ГПУ.

По его словам, первым этапом аттестации станет сдача тестов. Она начнется в ноябре и коснется, как заверяет Чумак, практически всех прокуроров. 

"Тестирование будут проводить специальные кадровые комиссии, в которые не будут входить прокуроры. Там будут независимые общественные эксперты и представители международного сообщества", - пояснил он, добавив, что такие комиссии создаются по решению генпрокурора Руслана Рябошапки.

После сдачи тестов, поясняет военный прокурор, будет проверка на доброчестность. Ее намерены проводить "разными способами", в том числе с привлечением Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. "Проверка на доброчестность является ключевым элементом всей системы переаттестации", - пояснил Чумак. И добавил, что в ходе проверки у прокуроров намерены также изучить их благосостояние. 

Позже, отвечая на соответствующий вопрос, Чумак сообщил, что из военной прокуратуры за время его руководства уволены до десяти человек, еще несколько намерены уволиться самостоятельно.

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Виктор Чумак аттестация прокуроры реформа гпу
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