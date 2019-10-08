Тесты и доброчестность. Чумак рассказал об аттестации прокуроров

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире Радио НВ рассказал, как будет проходить аттестация прокуроров в рамках реформирования ГПУ.

По его словам, первым этапом аттестации станет сдача тестов. Она начнется в ноябре и коснется, как заверяет Чумак, практически всех прокуроров.

"Тестирование будут проводить специальные кадровые комиссии, в которые не будут входить прокуроры. Там будут независимые общественные эксперты и представители международного сообщества", - пояснил он, добавив, что такие комиссии создаются по решению генпрокурора Руслана Рябошапки.

После сдачи тестов, поясняет военный прокурор, будет проверка на доброчестность. Ее намерены проводить "разными способами", в том числе с привлечением Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. "Проверка на доброчестность является ключевым элементом всей системы переаттестации", - пояснил Чумак. И добавил, что в ходе проверки у прокуроров намерены также изучить их благосостояние.

Позже, отвечая на соответствующий вопрос, Чумак сообщил, что из военной прокуратуры за время его руководства уволены до десяти человек, еще несколько намерены уволиться самостоятельно.

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