Третья доза от COVID-19. В Минздраве уточнили, кому показана ревакцинация – список

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики не рекомендует давать бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех, но уточнила, кому стоит сделать дополнительную прививку. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос LIGA.net.

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В ведомстве отметили, что НТГЭИ рекомендует вводить дополнительную дозу пациентам, у которых слабый ответ на обычный курс вакцинации.

Среди них возрастная группа 60+, которая получила полный курс прививки вакциной на вирусной платформе (CoronaVac). Им рекомендуют получить дополнительную дозу через 28 дней после второй дозы.

Также дополнительная доза показана для пациентов:

с первичными или приобретенными иммунодефицитными состояниями;

во время вакцинации находящихся на терапии, угнетающей иммунитет, или получивших такую терапию до прививки;

с хроническими иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями;

получивших высокие дозы стероидов (от 40 мг преднизолона в сутки дольше недели) за месяц до вакцинации.

Бустерную дозу, которая усиливает угасающий эффект вакцины со временем, пока не рекомендуют делать всем.

При этом НТГЭИ считает необходимым ревакцинировать медицинских работников через шесть месяцев после полного курса прививок, поскольку они находятся в группе риска. Отмечается, что для этого НТГЭИ рекомендует те, которые созданы на платформе мРНК (Pfizer и Moderna).

В Минздраве отметили, что изучают позицию НТГЭИ и будут принимать решения в соответствии с этими рекомендациями.

21 октября главный санврач Игорь Кузин заявил, что Минздрав планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от коронавируса.

5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что вопрос о дополнительной третьей дозе вакцины против COVID-19 для украинцев рассмотрят не ранее, чем в стране привьются по меньшей мере одной дозой 50% граждан, которым показана вакцинация.

По данным на 9 ноября в Украине полностью вакцинировали более 8 млн человек. Это 19,4% населения страны.

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Елизавета Кумбер

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