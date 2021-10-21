МОЗ планирует провести полный курс ревакцинации от коронавируса в следующем году – Кузин

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала Рада.

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По его словам, на этой неделе состоялось заседание национально-технической группs экспертов по вопросам иммунизации, где рассматривали вопрос о введении бустерной дозы.

Как сообщил главный санврач, в ближайшее время рекомендуют введение третьей, дополнительной дозы для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.

"Это те люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, которые после трансплантации органов, которые имеют иммунно-супрессивные состояния, первичные иммунодефициты. Мы действительно понимаем, что для этих людей проведение полного курса прививок двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано проведение дополнительной дозы", – сказал Кузин.

По его словам, для остальных людей введение бустерной дозы пока рекомендовать не планируется.

"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022-ом", – сказал главный санврач.

Долгосрочного плана у Минздрава пока нет, поскольку коронавирус – это новая инфекция для всего мира.

"Мы понимаем, что иммунитет, сформированный после перенесения коронавирусной болезни – временный, не постоянный. И иммунитет даже после полного курса вакцинации через некоторое время становится все меньше и меньше", – отметил Кузин.

ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.

Ученые из США считают, что третья доза Pfizer усиливает иммунитет, но может не понадобиться.

В конце сентября появились результаты первого исследования того, как третья доза Pfizer или AstraZeneca действует после двух доз CoronaVac.

4 октября европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило бустерную вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer.

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Наталия Медведева

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