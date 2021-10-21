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МОЗ планирует провести полный курс ревакцинации от коронавируса в следующем году – Кузин

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 21:50
МОЗ планирует провести полный курс ревакцинации от коронавируса в следующем году – Кузин - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба Минздрава)

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире телеканала Рада.

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По его словам, на этой неделе состоялось заседание национально-технической группs экспертов по вопросам иммунизации, где рассматривали вопрос о введении бустерной дозы.

Как сообщил главный санврач, в ближайшее время рекомендуют введение третьей, дополнительной дозы для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.

"Это те люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, которые после трансплантации органов, которые имеют иммунно-супрессивные состояния, первичные иммунодефициты. Мы действительно понимаем, что для этих людей проведение полного курса прививок двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано проведение дополнительной дозы", – сказал Кузин.

По его словам, для остальных людей введение бустерной дозы пока рекомендовать не планируется.

"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022-ом", – сказал главный санврач.

Долгосрочного плана у Минздрава пока нет, поскольку коронавирус – это новая инфекция для всего мира.

"Мы понимаем, что иммунитет, сформированный после перенесения коронавирусной болезни – временный, не постоянный. И иммунитет даже после полного курса вакцинации через некоторое время становится все меньше и меньше", – отметил Кузин.

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Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус Игорь Кузин ревакцинация бустерная вакцинация
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