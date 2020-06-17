Центр оценивания качества образования: Провести ВНО онлайн невозможно

Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА

Основная сессия внешнего независимого оценивания не может проводиться в онлайн-варианте. Об этом сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, пишет Укринформ.

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Она отметила, что такой нагрузки "не выдержат сервера".

"Более того, мы говорим о защищенности персональных данных, результатах тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн основной сессии ВНО не обсуждаются", - сказала Вакуленко.

Вопрос отмены государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО, которую должны были проходить в этом году все выпускники школ, будет рассматривать комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По словам Вакуленко, в случае отмены ГИА в форме ВНО, количество участников основной сессии уменьшится примерно на 100 000 человек.

"Комитет определится с тем, можно ли отменить ГИА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГИА, мы предполагаем, что примерно 100 000 участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 000", - уточнила Вакуленко.

13 июня сообщалось , что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.

15 июня в МОН рассказали , кто может не проходить ВНО в этом году.

15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила , что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.

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