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Центр оценивания качества образования: Провести ВНО онлайн невозможно

Центр оценивания качества образования: Провести ВНО онлайн невозможно - Фото
Иллюстративное фото: Lech Muszynski/ЕРА
17.06.2020, 10:18

В Центре оценивания качества образования отметили, что проведение онлайн основной сессии внешнего независимого оценивания невозможно

Основная сессия внешнего независимого оценивания не может проводиться в онлайн-варианте. Об этом сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, пишет Укринформ.

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Она отметила, что такой нагрузки "не выдержат сервера".

"Более того, мы говорим о защищенности персональных данных, результатах тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн основной сессии ВНО не обсуждаются", - сказала Вакуленко.

Вопрос отмены государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО, которую должны были проходить в этом году все выпускники школ, будет рассматривать комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По словам Вакуленко, в случае отмены ГИА в форме ВНО, количество участников основной сессии уменьшится примерно на 100 000 человек.

"Комитет определится с тем, можно ли отменить ГИА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГИА, мы предполагаем, что примерно 100 000 участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 000", - уточнила Вакуленко.

  • 13 июня сообщалось, что Кабмин запретил проведение пробного ВНО из-за коронавируса. В Минздраве также не исключали перенос ВНО-2020.
  • 15 июня в МОН рассказали, кто может не проходить ВНО в этом году.
  • 15 июня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.
  • Если критерии Минздрава не будут превышены - 60 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, основная сессия ВНО будет проводиться с 25 июня по 17 июля.

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Наталия Софиенко
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