Центр оценивания качества образования: Провести ВНО онлайн невозможно

Основная сессия внешнего независимого оценивания не может проводиться в онлайн-варианте. Об этом сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, пишет Укринформ.
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Она отметила, что такой нагрузки "не выдержат сервера".
"Более того, мы говорим о защищенности персональных данных, результатах тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Поэтому сейчас никакие механизмы проведения онлайн основной сессии ВНО не обсуждаются", - сказала Вакуленко.
Вопрос отмены государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО, которую должны были проходить в этом году все выпускники школ, будет рассматривать комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
По словам Вакуленко, в случае отмены ГИА в форме ВНО, количество участников основной сессии уменьшится примерно на 100 000 человек.
"Комитет определится с тем, можно ли отменить ГИА и в каком формате это можно сделать. Если отменят ГИА, мы предполагаем, что примерно 100 000 участников не придут к нам. Сейчас участников основной сессии более 379 000", - уточнила Вакуленко.
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