Убийства в Кривом Роге. Нападавшему сообщили о подозрении – прокуратура

Если вина будет доказана, мужчину могут посадить в тюрьму пожизненно

Мужчине, напавшему вчера на прохожих в Кривом Роге, сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения, сообщила пресс-служба Криворожской местной прокуратуры.

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По данным следствия, криворожанин поранил ножом десятерых прохожих, в том числе восьмилетнего ребенка. Два человека умерли на месте, остальных были госпитализированы.

Нападавший подозревается по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц). Максимальный срок наказания – пожизненное лишение свободы.

Вчера, 7 ноября, в Кривом Роге человек с ножом напал на прохожих: двое погибли, восемь ранены – фото.

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Дарья Мостовая

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