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Участковых заменят полицейские громады, они будут как шерифы – советник Авакова

05.08.2020, 07:17
Участковых заменят полицейские громады, они будут как шерифы – советник Авакова - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Полицейский громады будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования

В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будет заменять полицейские громады, которые будет работать по аналогии с шерифом. Об этом Украина 24 рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

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"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал он.

Мартыненко добавил, что полицейский громады будет постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями.

"И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - объяснил он.

Марк Сировой
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