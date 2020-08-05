Участковых заменят полицейские громады, они будут как шерифы – советник Авакова
Полицейский громады будет работать как шериф: постоянно находиться в общине, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования
В Украине реформируют институт участкового – его постепенно будет заменять полицейские громады, которые будет работать по аналогии с шерифом. Об этом Украина 24 рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.
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"Сейчас у нас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции", - сказал он.
Мартыненко добавил, что полицейский громады будет постоянно находиться на территории общины и сотрудничать с ее жителями.
"И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - объяснил он.
- В начале июня зам Авакова Антон Геращенко обвинил в провале реформы Нацполиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе.
- Деканоидзе не согласна с обвинениями. "Думала, дно существует, но дна нет", - отреагировала она на слова Геращенко.
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