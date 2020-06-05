"Думала существует дно, но дна нет". Деканоидзе об обвинениях замглавы МВД

Хатия Деканоидзе Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала обвинения замглавы МВД Антона Геращенко в провале реформы Нацполиции, заявив, что "после ее ухода более 93% уволенных и не прошедших аттестацию экс-милиционеров вернулись в ряды МВД". Об этом она заявила в комментарии УП.

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"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет", - заявила она.

По словам Деканоидзе, после ее ухода "свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную полицию".

"Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время <...> Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему", - подчеркнула экс-глава Нацполиции.

25 мая 2020-го задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

в провале реформы Нацполиции. 4 июня Геращенко обвинил Деканоидзе

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