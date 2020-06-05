Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Думала существует дно, но дна нет". Деканоидзе об обвинениях замглавы МВД

"Думала существует дно, но дна нет". Деканоидзе об обвинениях замглавы МВД - Фото
Хатия Деканоидзе Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
05.06.2020, 11:00

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы Нацполиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала обвинения замглавы МВД Антона Геращенко в провале реформы Нацполиции, заявив, что "после ее ухода более 93% уволенных и не прошедших аттестацию экс-милиционеров вернулись в ряды МВД". Об этом она заявила в комментарии УП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет", - заявила она. 

По словам Деканоидзе, после ее ухода "свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную полицию".

"Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время <...> Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему", - подчеркнула экс-глава Нацполиции.

  • 25 мая 2020-го задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
  • 4 июня Геращенко обвинил Деканоидзе в провале реформы Нацполиции.

Читайте также: Кагарлык. Реформированные на 10%, или Почему полицейские продолжают пытать, насиловать и убивать

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
антон геращенко хатия деканоидзе
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 