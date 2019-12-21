Ученые: переработки приводят к появлению скрытой формы гипертонии

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Канадские ученые выяснили, что переработки негативно влияют как на легко выявляемую гипертензию, так и на скрытую. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые обследовали более 3500 госслужащих. Исследование длилось пять лет и состояло из трех этапов. Работников тестировали на первый, третий и пятый год. Им трижды за одно утро замеряли давление в клинических условиях, а затем в течение дня они ходили с переносным датчиком.

Результаты показали, что 19% сотрудников страдали от гипертонии, включая тех, кто уже даже принимал лекарства от высокого давления. А более 13% рабочих имели скрытую форму гипертонии.

Также исследование показало, что шансы получить гипертонию сильно зависят от количества рабочих часов в неделю. Те, кто трудились 49 или более часов, с большей вероятностью имели гипертонию (на 70% больше - скрытую, на 66% - стандартную).