Ученые США нашли уязвимость вейперов перед ОРВИ – в том числе, возможно, и коронавирусом

Вдыхание аэрозолей от электронных сигарет связано с подавлением иммунитета в дыхательных путях, в частности, в защитном слоем слизистой оболочки

Курение электронных сигарет нарушает нормальный местный иммунитет носоглотки. При попадании вируса в носоглотку в слизистой повышается уровень иммуноглобулина IgA: он нейтрализует вирусные частицы. Но у вейперов этот механизм защиты ослаблен, пишут исследователи из Университета Южной Каролины в статье для Американского журнала респираторных клеток и молекулярной биологии, отмечает Eurekalert.

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В исследовании курильщиков, некурящих и пользователей электронных сигарет от 18 до 40 лет авторы обнаружили, что у вейперов "наблюдаются значительно измененные иммунные реакции" на вирус гриппа, что свидетельствует о повышенной восприимчивости к заболеванию.

Добровольцев "заражали" живой ослабленной вакциной против вируса гриппа. До и после прививки были собраны жидкости из носоглотки, соскобы, моча и кровь. Ученые исследовали цитокины и хемокины, специфичный для гриппа IgA, экспрессию иммунных генов и маркёры вирусной нагрузки.

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Ожидаемого увеличения уровня IgA в жидкости слизистой оболочки носа (потенциальный индикатор развития иммунитета после инфицирования) не наблюдалось у вейперов и курильщиков. Авторы пишут, что вейпинг изменял экспрессию генов и производство по их лекалам критически необходимых для иммунного ответа белков в респираторных клетках, а также выработку клетками вирус-специфических антител.

"У многих участников исследования мы наблюдали больше изменений иммунного ответа у пользователей е-сигарет, чем у курильщиков", – пишут они и предполагает, что вейперы, "вероятно", более восприимчивы в том числе и к заражению SARS-CoV-2.

Также это может сделать вакцины менее эффективными для таких групп, предостерегли авторы.

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Евгений Пилипенко

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