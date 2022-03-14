"Удалось вывезти более 5550 людей" – Верещук о результатах работы гумкоридоров 13 марта
Из-за нарушений договоренностей со стороны РФ из 14 гуманитарных коридоров сработало только девять. Об этом сообщила вицепремьерка, министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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По словам Верещук, в общей сложности сегодня удалось вывезти из-под постоянных обстрелов более 5550 человек.
"Киевская область – спасено 3950 человек. Город Бородянка – с третьей попытки открытия коридора удалось спасти 600 человек и довезти в город Житомир. Село Победа, путём очень напряженных переговоров сегодня удалось освободить тысячу людей. Димерка эвакуировано 375 людей, из которых 198 – дети. Город Буча – 600 человек. Из Лисичанка эвакуировали 400 человек. Рубежное – 350 людей. Северодонецк – 600, город Кременная – 250 человек", – отметила вицепремьерка Ирина Верещук.
И добавила, что из сёл Димерской ОТГ удалось эвакуировать тысячу человек. В Луганской области спасли 1600 украинцев.
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