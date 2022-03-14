UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Удалось вывезти более 5550 людей" – Верещук о результатах работы гумкоридоров 13 марта

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 02:20
Евакуація 13 березня. Сумщини Фото: t.me/Zhyvytskyy

Из-за нарушений договоренностей со стороны РФ из 14 гуманитарных коридоров сработало только девять. Об этом сообщила вицепремьерка, министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Верещук, в общей сложности сегодня удалось вывезти из-под постоянных обстрелов более 5550 человек.

"Киевская область – спасено 3950 человек. Город Бородянка – с третьей попытки открытия коридора удалось спасти 600 человек и довезти в город Житомир. Село Победа, путём очень напряженных переговоров сегодня удалось освободить тысячу людей. Димерка эвакуировано 375 людей, из которых 198 – дети. Город Буча – 600 человек. Из Лисичанка эвакуировали 400 человек. Рубежное – 350 людей. Северодонецк – 600, город Кременная – 250 человек", – отметила вицепремьерка Ирина Верещук.

И добавила, что из сёл Димерской ОТГ удалось эвакуировать тысячу человек. В Луганской области спасли 1600 украинцев. 

Из-за непрекращающихся обстрелов не сработали гуманитарные коридоры для пяти населенных пунктов: Мариуполь, Попасная, Счастье, село Горское и Пологи. 

В плену у российских оккупантов остается городской голова Мелитополя Иван Федоров, мэр Днепрорудного Андрей Матвеев, спасатель Алексей Данченко, который сопровождал колонну и имел разрешение находиться в том месте, где его схватили российские военные.

Верещук подчеркнула, что Украина в очередной раз требует освободить заложников, которых незаконно удерживают российские оккупанты.
Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России гуманитарный коридор эвакуация верещук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 