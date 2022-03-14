"Удалось вывезти более 5550 людей" – Верещук о результатах работы гумкоридоров 13 марта

Из-за нарушений договоренностей со стороны РФ из 14 гуманитарных коридоров сработало только девять. Об этом сообщила вицепремьерка, министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По словам Верещук, в общей сложности сегодня удалось вывезти из-под постоянных обстрелов более 5550 человек.