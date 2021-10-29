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Украина почти вся "красная": в желтой зоне карантина осталось всего две области

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 10:08
Украина почти вся
Иллюстративное фото (Фото: Сергей Долженко/EPA)

Из-за резкого роста числа заболевших СOVID-19 в Украине Минздрав сократил желтую зону эпидемиологической опасности, оставив в ней лишь две области. Вся остальная территория уже в красной зоне, говорится в статистике на сайте Минздрава.

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На утро 29 октября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности по COVID-19:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская;

Оранжевая зона – Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Винницкая;

Красная зона – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

Зоны карантина (Статистика: пресс-служба Минздрава)

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

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Елизавета Кумбер
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карантин коронавирус COVID -19 красная зона желтая зона оранжевая зона
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