Украина почти вся "красная": в желтой зоне карантина осталось всего две области

Из-за резкого роста числа заболевших СOVID-19 в Украине Минздрав сократил желтую зону эпидемиологической опасности, оставив в ней лишь две области. Вся остальная территория уже в красной зоне, говорится в статистике на сайте Минздрава.

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На утро 29 октября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности по COVID-19:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская;

Оранжевая зона – Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Винницкая;

Красная зона – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

СПРАВКА. В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

С 30 октября красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также с 1 ноября в красной зоне будет и Киев.

За сутки 28 октября в Украине выявили 26 870 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 648 пациентов умерли от осложнений болезни.

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Елизавета Кумбер

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