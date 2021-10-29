Украина почти вся "красная": в желтой зоне карантина осталось всего две области
Из-за резкого роста числа заболевших СOVID-19 в Украине Минздрав сократил желтую зону эпидемиологической опасности, оставив в ней лишь две области. Вся остальная территория уже в красной зоне, говорится в статистике на сайте Минздрава.
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На утро 29 октября в Украине действуют следующие зоны эпидопасности по COVID-19:
Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская;
Оранжевая зона – Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Винницкая;
Красная зона – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.
- С 30 октября красную зону введут еще в семи областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также с 1 ноября в красной зоне будет и Киев.
- За сутки 28 октября в Украине выявили 26 870 новых случаев инфицирования коронавирусом, а 648 пациентов умерли от осложнений болезни.
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