Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости

Украина занимает третье место в мире по суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19 и шестое – по заболеваемости. Об этом говорится в агрегированных данных на портале Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине заявили о рекордной смертности от коронавируса – 734 летальных случая были зафиксированы за понедельник 25 октября.

По данным Worldometers, это – третий показатель в мире. Больше смертей было в России (1106) и США (1451). Четвертое место занимает Индия (584), пятое – Румыния (511).

По новым заболевших за сутки Украина (19 120) находится на шестом месте в мире, говорится в данных портала. Перед ней – Германия (20 955), Турция (29 643), Россия (36 446), Великобритания (40 954) и США (69 634).

Читайте также: Мутация дельта-варианта коронавируса из Великобритании уже в Украине – Данилов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.