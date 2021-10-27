Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости
Украина занимает третье место в мире по суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19 и шестое – по заболеваемости. Об этом говорится в агрегированных данных на портале Worldometers.
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Вчера в Украине заявили о рекордной смертности от коронавируса – 734 летальных случая были зафиксированы за понедельник 25 октября.
По данным Worldometers, это – третий показатель в мире. Больше смертей было в России (1106) и США (1451). Четвертое место занимает Индия (584), пятое – Румыния (511).
По новым заболевших за сутки Украина (19 120) находится на шестом месте в мире, говорится в данных портала. Перед ней – Германия (20 955), Турция (29 643), Россия (36 446), Великобритания (40 954) и США (69 634).
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок, а также – внедрения обязательной вакцинации для педагогов и чиновников.
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