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Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 07:15
Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Украина занимает третье место в мире по суточной смертности от коронавирусной болезни COVID-19 и шестое – по заболеваемости. Об этом говорится в агрегированных данных на портале Worldometers.

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Вчера в Украине заявили о рекордной смертности от коронавируса – 734 летальных случая были зафиксированы за понедельник 25 октября.

По данным Worldometers, это – третий показатель в мире. Больше смертей было в России (1106) и США (1451). Четвертое место занимает Индия (584), пятое – Румыния (511).

Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости

По новым заболевших за сутки Украина (19 120) находится на шестом месте в мире, говорится в данных портала. Перед ней – Германия (20 955), Турция (29 643), Россия (36 446), Великобритания (40 954) и США (69 634).

Украина – третья в мире по суточной смертности от COVID-19 и шестая по заболеваемости

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Марк Сировой
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смертность заболеваемость коронавирус COVID-19
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