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Украина второй день лидирует в Европе по числу новых заболевших COVID-19

08.04.2021, 07:22
Украина второй день лидирует в Европе по числу новых заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA

Украина находится на первом месте среди стран Европы по числу заболевших коронавирусом за сутки второй день подряд. Об этом говорят данные о пандемии COVID-19, собранные на сайте Worldometer.

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Первая пятерка стран Европы по количеству заболевших коронавирусом за сутки по данным, опубликованным вчера, 7 апреля, выглядит так:

1. Украина – 15 415 заболевших, 481 умерший;

2. Германия – 14 936 заболевших, 312 умерших;

3. Польша – 14 910 заболевших, 638 умерших;

4. Италия – 13 708 заболевших, 627 умерших;

5. Испания – 8788 заболевших, 126 умерших.

Среди стран всего мира Украина находится на седьмом месте. Больше, чем в Украине, новых заболевших в Индии (126 315), Бразилии (90 973), США (75 183), Турции (54 740), Аргентине (22 039) и Иране (20 954).

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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