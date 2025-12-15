Украинец пытался на мотоцикле прорваться через границу в Румынию – видео

На пункте пропуска "Порубное" задержали украинца, который пытался проехать в Румынию на мотоцикле без документов

Мотоцикл мужчины (Фото: Госпогранслужба)

Вечером 14 декабря на пункте пропуска "Порубное" украинец пытался пересечь границу с Румынией без прохождения погранично-таможенного контроля. Его задержали, рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

В сообщении отмечается, что мужчина прибыл в пункт пропуска на мотоцикле и намеревался выехать за границу, зная, что не имеет оснований для выезда из Украины. Он не собирался проходить контроль и попытался на большой скорости прорваться через пункт пропуска.

Пограничники среагировали, подали команду "Барьер" и задержали нарушителя. Им оказался житель Львовской области 1992 года рождения.

В отношении задержанного составлены протоколы за злостное неповиновение законному распоряжению работника ДПС и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Мужчину вместе с мотоциклом передали представителям Национальной полиции.

СПРАВКА Команда "Барьер" – это сигнал тревоги, что означает немедленное блокирование пункта пропуска и прекращение движения транспортных средств из-за попытки прорыва границы Команда "Барьер" – это сигнал тревоги, что означает немедленное блокирование пункта пропуска и прекращение движения транспортных средств из-за попытки прорыва границы