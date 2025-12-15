На пункті пропуску "Порубне" затримали українця, який намагався проїхати в Румунію на мотоциклі без документів

Мотоцикл чоловіка (Фото: Держприкордонслужба)

Увечері 14 грудня на пункті пропуску "Порубне" українець намагався перетнути кордон з Румунією без проходження прикордонно-митного контролю. Його затримали, розповіли в Державній прикордонній службі України.

В повідомленні зазначається, що чоловік прибув до пункту пропуску на мотоциклі та мав намір виїхати за кордон, знаючи, що не має підстав для виїзду з України. Він не збирався проходити контроль і спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники зреагували, подали команду "Бар’єр" та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження.

Відносно затриманого складено протоколи за злісну непокору законному розпорядженню працівника ДПС і за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Йому загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Чоловіка разом із мотоциклом передали представникам Національної поліції.

Мотоцикл чоловіка (Фото: ДПСУ)

ДОВІДКА Команда "Бар'єр" – це сигнал тривоги, що означає негайне блокування пункту пропуску та припинення руху транспортних засобів через спробу прориву кордону.