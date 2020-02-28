Украинскую чемпионку Европы в беге отстранили от соревнований: назвали причину

Наталья Кроль (фото - noc-ukr.org)

Двукратную чемпионку Европы в беге на дистанции 800 метров Наталью Кроль (до замужества Прищепа) временно отстранили от участия в соревнованиях по легкой атлетике. Об этом сообщает независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

В крови спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Уведомление об этом получили 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация.

Окончательное решение о дисквалификации принято на следующих слушаниях, она может пропустить Олимпиаду-2020.

Украинка - двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019). На Олимпийских играх в 2016 году Кроль заняла 14-е место в беге на 800 метров.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио.

22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

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