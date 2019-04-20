Украинцев предупреждают о заморозках: погода, карта

Фото: pixabay.com

20 апреля в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0, - 3 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

21 апреля на Левобережье - заморозки на поверхности почвы 0, -5 градусов.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

Ночью 21 апреля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей - заморозки на поверхности почвы 0, -5 градусов, в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях - заморозки в воздухе 0, -3 градусов.

22-23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0, -3 градусов.

По Киеву ночью 20 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0, -2 градуса, по области - ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0, -5 градусов.

19 апреля Диденко сообщала, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди.