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Украинцы пренебрегают карантином: в Минздраве хотят менять ограничения

Украинцы пренебрегают карантином: в Минздраве хотят менять ограничения - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
27.03.2020, 11:14

Трудоспособные украинцы сохраняют высокую мобильность, в Минздраве намерены пересмотреть ограничения, чтобы повлиять на них

Люди от 18 до 50 лет, несмотря на меры карантина, остаются мобильными, их доля среди заболевших COVID-19 велика, поэтому ограничения нужно пересмотреть. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, является ли ежедневная статистика новых заболевших в Украине ожидаемой и прогнозируемой.

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По его словам, статистика по гриппу и гриппоподобным заболеваниям остается в диапазоне прогнозируемой. "В то же время, настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусной болезнью", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что после анализа ситуации будут пересматриваться подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность населения от 18 до 50 лет остается значительной.

"И это большая группа риска среди инфицированных, которые могут переносить (инфекцию, - ред.), поэтому нужно будет пересмотреть наши меры и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения для сокращения регистрируемых случаев", - сказал он.

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Он добавил, что значительное увеличение зарегистрированных в последние дни случаев связано также с пересмотром алгоритмов тестирования и расширением точек доступа для тестирования на коронавирус.

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Денис Юдин, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко минздрав карантин коронавирус COVID-19
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