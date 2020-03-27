Украинцы пренебрегают карантином: в Минздраве хотят менять ограничения

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

Люди от 18 до 50 лет, несмотря на меры карантина, остаются мобильными, их доля среди заболевших COVID-19 велика, поэтому ограничения нужно пересмотреть. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, является ли ежедневная статистика новых заболевших в Украине ожидаемой и прогнозируемой.

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По его словам, статистика по гриппу и гриппоподобным заболеваниям остается в диапазоне прогнозируемой. "В то же время, настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, которые болеют коронавирусной болезнью", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что после анализа ситуации будут пересматриваться подходы к карантинным мероприятиям, поскольку мобильность населения от 18 до 50 лет остается значительной.

"И это большая группа риска среди инфицированных, которые могут переносить (инфекцию, - ред.), поэтому нужно будет пересмотреть наши меры и внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу населения для сокращения регистрируемых случаев", - сказал он.

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Он добавил, что значительное увеличение зарегистрированных в последние дни случаев связано также с пересмотром алгоритмов тестирования и расширением точек доступа для тестирования на коронавирус.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава, в Украине больше всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 18 до 49 лет.

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