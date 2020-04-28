Украинцы все чаще начинают выходить на улицу в период карантина - опрос

Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Большинство украинцев выходят в период карантина из дома по меньшей мере раз в несколько дней. В последние две недели эта тенденция начала возрастать, свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

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29% опрошенных заявили, что выходят из дома несколько раз за день. Две недели назад этот показатель составлял 19%. Чуть меньше респондентов (23%) ответили, что посещают улицу только раз в день, а 37% стараются покидать дом не чаще, чем раз в в несколько дней. 11% заявили, что по возможности не выходят из дома вообще.

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Дома предпочитают оставаться женщины, люди пожилого возраста, а также украинцы со скромным доходом. Также было отмечено, что чем меньше опрошенные смотрели новости, тем чаще они выходили из дома во время карантина.

Опрос по "случайным" телефонным номерам с использованием компьютера был проведен 24-25 апреля 2020 года среди 1200 украинцев в возрасте 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,8%.

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14 апреля группа Рейтинг проводила опрос, как украинцы относятся к ужесточениям карантина на Пасху и майские праздники.

28 апреля сообщалось, что большинство украинцев на майские праздники обещают сидеть дома.

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