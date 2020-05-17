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Украину приняли в комитет ЕС по здравоохранению в качестве наблюдателя

Украину приняли в комитет ЕС по здравоохранению в качестве наблюдателя - Фото
Фото: depositphotos.com
17.05.2020, 13:40

Еврокомиссия в письме сообщила Минздраву, что Украина принята в состав комитета ЕС по здравоохранению

Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Об этом сегодня, 17 мая, рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам Степанова, о включении Украины в комитет говорится в письме, которое министерство получило от Еврокомиссии.

Министр подчеркнул, что это важное событие, поскольку в состав комитета входят все ведущие европейские страны, и Украина сможет участвовать в рассмотрении того, как реагируют те или иные страны по отдельности и вместе на вызовы, стоящие перед миром и ЕС.

"Я уверен это пойдет только на пользу Украине и на пользу нашей системы здравоохранения", - сказал Степанов.

  • На утро 17 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 721 828 человек, 313 260 умерли, 1 812 136 выздоровели.
  • На 09:00 17 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 291 человека, 514 человек умерли, 5116 пациентов выздоровели.
  • На следующей неделе Минздрав планирует начать тестирование на антитела к коронавирусу.

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Денис Юдин
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