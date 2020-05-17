Украину приняли в комитет ЕС по здравоохранению в качестве наблюдателя

Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Об этом сегодня, 17 мая, рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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По словам Степанова, о включении Украины в комитет говорится в письме, которое министерство получило от Еврокомиссии.
Министр подчеркнул, что это важное событие, поскольку в состав комитета входят все ведущие европейские страны, и Украина сможет участвовать в рассмотрении того, как реагируют те или иные страны по отдельности и вместе на вызовы, стоящие перед миром и ЕС.
"Я уверен это пойдет только на пользу Украине и на пользу нашей системы здравоохранения", - сказал Степанов.
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