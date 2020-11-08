Укрзалізниця восстанавливает продажу билетов в ряде населенных пунктов красной зоны

Продажу билетов разрешили, поскольку посчитали путешествие поездом безопасным для граждан, – УЗ строго придерживается противоэпидемических мер

Укрзалізниця восстанавливает продажу билетов в ряде железнодорожных станций населенных пунктов, которые оказались в красной зоне коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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9 ноября УЗ открывает продажу билетов из Берегово, Волосянки, Великоберезнянского, Кострино, Перечинского, Ставного, Ужгорода, Полог, Сарата, Кулевча и Шепетовки на следующие поезда:

- № 3/4 Запорожье – Ужгород;

- № 10/9 Мариуполь – Киев;

- № 17/18 Харьков – Ужгород;

- № 29/30 Киев – Ужгород;

- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;

- № 81/82 Киев – Ужгород;

- № 84/83 Мариуполь – Киев;

- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

- № 91/92 Львов – Киев;

- № 98/97 Ковель – Киев;

- № 107/108 Одесса – Ужгород;

- № 116/115 Киев – Бердянск;

- № 145/146 Киев – Измаил;

- № 217/218 Киев – Рахов;

- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Также будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.

С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.

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Владислав Сердюк

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