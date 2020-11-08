Укрзалізниця восстанавливает продажу билетов в ряде населенных пунктов красной зоны
Продажу билетов разрешили, поскольку посчитали путешествие поездом безопасным для граждан, – УЗ строго придерживается противоэпидемических мер
Укрзалізниця восстанавливает продажу билетов в ряде железнодорожных станций населенных пунктов, которые оказались в красной зоне коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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9 ноября УЗ открывает продажу билетов из Берегово, Волосянки, Великоберезнянского, Кострино, Перечинского, Ставного, Ужгорода, Полог, Сарата, Кулевча и Шепетовки на следующие поезда:
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 116/115 Киев – Бердянск;
- № 145/146 Киев – Измаил;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Также будет закрыта продажа билетов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон.
- С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
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