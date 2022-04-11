Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска на 11 апреля: график
11.04.2022, 12:58
Фото: depositphotos.com
Укрзализныця опубликовала время отправления эвакуационных поездов из Покровска и Славянска на 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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11 марта эвакуационные поезда отправятся со станции Покровск:
- №239 Покровск – Тернополь 11:00;
- №233 Покровск – Чоп 15:00;
- №235 Покровск – Черновцы 17:30.
Со станции Славянск УЗ отправит следующие поезда:
- №45 Славянск – Ужгород 12:00;
- №273 Славянск – Львов 17:00.
УЗ отмечает, что электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием и призывает следить за объявлениями на вокзале.
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