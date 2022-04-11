Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска на 11 апреля: график

Укрзализныця опубликовала время отправления эвакуационных поездов из Покровска и Славянска на 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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11 марта эвакуационные поезда отправятся со станции Покровск:

№239 Покровск – Тернополь 11:00;

№233 Покровск – Чоп 15:00;

№235 Покровск – Черновцы 17:30.

Со станции Славянск УЗ отправит следующие поезда:

№45 Славянск – Ужгород 12:00;

№273 Славянск – Львов 17:00.

УЗ отмечает, что электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием и призывает следить за объявлениями на вокзале.

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Наталия Фреик

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