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Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска на 11 апреля: график

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 12:58
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска на 11 апреля: график - Фото
Фото: depositphotos.com

Укрзализныця опубликовала время отправления эвакуационных поездов из Покровска и Славянска на 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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11 марта эвакуационные поезда отправятся со станции Покровск:

  • №239 Покровск – Тернополь  11:00;
  • №233 Покровск – Чоп  15:00;
  • №235 Покровск – Черновцы  17:30.

Со станции Славянск  УЗ отправит следующие поезда:

  • №45 Славянск – Ужгород 12:00;
  • №273 Славянск – Львов 17:00.

УЗ отмечает, что электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием и призывает следить за объявлениями на вокзале.

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Наталия Фреик
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