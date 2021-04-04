Укрзализныця запускает поезда между Харьковом и Мариуполем

С 9 апреля Укрзализныця восстановит движение поездов из Харькова в Мариуполь и обратно. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

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Поезд 77/78 сообщением Харьков-Мариуполь будет отправляться из бывшей столицы по понедельникам, средам и пятницам, а обратно из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Пока запуск планируется временным, до 28 мая – если же маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он останется существовать на постоянной основе.

В июле 2020 года Укрзализныця возобновила курсирование поезда Харьков – Ивано-Франковск до/от станции Рахов.

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Дарья Мостовая

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