Укрзализныця запускает поезда между Харьковом и Мариуполем
04.04.2021, 10:45
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook
С 9 апреля Укрзализныця восстановит движение поездов из Харькова в Мариуполь и обратно. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
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Поезд 77/78 сообщением Харьков-Мариуполь будет отправляться из бывшей столицы по понедельникам, средам и пятницам, а обратно из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Пока запуск планируется временным, до 28 мая – если же маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он останется существовать на постоянной основе.
- В июле 2020 года Укрзализныця возобновила курсирование поезда Харьков – Ивано-Франковск до/от станции Рахов.
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