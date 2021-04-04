UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрзализныця запускает поезда между Харьковом и Мариуполем

04.04.2021, 10:45
Укрзализныця запускает поезда между Харьковом и Мариуполем - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

С 9 апреля Укрзализныця восстановит движение поездов из Харькова в Мариуполь и обратно. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Поезд 77/78 сообщением Харьков-Мариуполь будет отправляться из бывшей столицы по понедельникам, средам и пятницам, а обратно из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресеньям. 

Пока запуск планируется временным, до 28 мая – если же маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он останется существовать на постоянной основе.

Читайте также: На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: 72 человека погибли, остальных еще ищут

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков поезд мариуполь укрзализныця
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 