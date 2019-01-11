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11.01.2019, 14:12

Ульяна Супрун объяснила, зачем нужно выходить из зоны комфорта

Ульяна Супрун объяснила, зачем нужно выходить из зоны комфорта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о министра здравоохранения рекомендует украинцам "впустить в свою жизнь постоянные физические нагрузки" и не переедать

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что людям нужно выходить из зоны комфорта, чтобы жить долго. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Как жить долго - хороший вопрос. Если хотим быть здоровыми и жить долго - надо выходить из зоны комфорта. Впустите в свою жизнь постоянные физические нагрузки, не переедайте, а между мясом и овощами отдавайте предпочтение овощам (хотя бы иногда). Контрастный душ также очень полезен. Можно даже подумать о прыжках в прорубь", - отметила Супрун.

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Она предупредила, что нельзя начинать новый образ жизни слишком резко.

"Такие испытания для организма, как прыжки в прорубь, можно устраивать только в том случае, если вы полностью здоровы, а находиться в воде не более 3-5 секунд. Обратите внимание, что существует немало заболеваний и состояний, при которых зимнее плавание противопоказано", - уточнила Супрун.

9 января Супрун заявила, что помощь другим приносит не только положительные эмоции, но и большую пользу для здоровья.

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Теги: здоровый образ жизни, ульяна супрун, физнагрузки, зона комфорта
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