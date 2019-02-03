Ульяна Супрун сказала, какие правильно нужно есть бутерброды

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Бутерброды с маслом и колбасой, которые являются привычным для многих перекусом, - это нездоровая пища. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун у себя в Facebook.

"Хлеб, масло, колбаса... Такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезна и достаточно дорогая", - отметила Супрун.

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По ее словам, белый хлеб содержит много соли, что может вызвать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Колбаса, как досадно для многих, это не было бы услышать - нездоровая (пища, - ред). всем. В ней также много соли. К примеру, в 100 граммах салями половина дневной нормы соли", - уточнила Супрун.

Она уточнила, что здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица. "Все это варианты значительно полезнее и дешевле колбасы и подойдут всей семье", - подчеркнула Супрун.

20 июля 2018 года Супрун заявляла, что овощи улучшают зрение и предотвращают риск появления болезней глаз.