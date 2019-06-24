Умер Андрей Харитонов - актер, сыгравший главную роль в "Оводе"

Андрей Харитонов (скриншот из видеозаписи)

Не дожив месяц до 60-летия, скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов. Об этом написал в Facebook режиссер Виталий Манский.

Как пишут российские СМИ, актер умер от рака желудка.

Жена Харитонова Ольга Смирятина написала в Facebook, что уроженца Киева похоронят на родине.

Харитонов наиболее известен своей ролью в "Оводе" (1980), также снимался в фильмах "Ярослав Мудрый" (1981), "Тайна Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984) и десятках других картин.

Ранее в Риме скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.

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