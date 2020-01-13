Умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи"

Константин Бромберг (фото - kino-teatr.ru)

В США умер режиссер известных фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника",- отметил Идов.

По его словам, в США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, "кажется, даже не пытался, просто жил".

Причину смерти он не назвал.

Справка. Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Свой первый фильм, короткометражку "Длинный день Кольки Павлюкова", выпустил в 1968 году. В 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", которые сняли по мотивам фантастических повестей Евгения Велтисова, в 1982 — "Чародеи" по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.