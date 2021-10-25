Университеты пяти областей перешли на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

Университеты пяти областей перешли на дистанционную форму обучения, в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Как отмечается, МОН рекомендовал высшим учебным заведениям ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября – для сохранения здоровья преподавателей и студентов.

По информации МОН, на дистанционную форму обучения полностью перешли университеты пяти областей: Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской.

Смешанную форму обучения используют восемь университетов в Харьковской области, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях.

В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской (восемь университетов) и Житомирской области (пять университетов).

Как сообщают в МОН, по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, двумя дозами вакцинировано почти 400 000 педагогов по всей стране.

По состоянию на 25 октября Украина находится на третьем месте в мире и на втором в Европе по суточной смертности от COVID-19.

В красной зоне карантина - шесть областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая.

В первой половине ноября КШЭ прогнозирует в Украине до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки.

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Наталия Медведева

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