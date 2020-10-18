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Уровень заболеваемости COVID-19 превышает пороговые значения во всех областях: данные МОЗ

18.10.2020, 13:30
Уровень заболеваемости COVID-19 превышает пороговые значения во всех областях: данные МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Загруженность больничных коек также превышает установленные Минздравом 50%

На 18 октября коронавирус значительно распространен во всех областях Украины. Кроме того, средний показатель заполненности больничных коек превысил 50% и почти достиг 60%. Об этом свидетельствует статистика от Министерства здравоохранения.

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Самая высокая загруженность коек наблюдается в Одесской и Донецкой областях, а меньше всего больницы заполнены в Кировоградском и Ивано-Франковском регионах.

Показатель заболеваемости за 14 дней выше всего в Сумской (346,1), Хмельницкой (321,2) и Харьковской (301,9) областях.

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Дарья Мостовая
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