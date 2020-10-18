Уровень заболеваемости COVID-19 превышает пороговые значения во всех областях: данные МОЗ

Загруженность больничных коек также превышает установленные Минздравом 50%

На 18 октября коронавирус значительно распространен во всех областях Украины. Кроме того, средний показатель заполненности больничных коек превысил 50% и почти достиг 60%. Об этом свидетельствует статистика от Министерства здравоохранения.

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Самая высокая загруженность коек наблюдается в Одесской и Донецкой областях, а меньше всего больницы заполнены в Кировоградском и Ивано-Франковском регионах.

Показатель заболеваемости за 14 дней выше всего в Сумской (346,1), Хмельницкой (321,2) и Харьковской (301,9) областях.

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16 октября главный санврач Виктор Ляшко заявил, что украинцы пока не смогут путешествовать по Европе, поскольку страна не соответствует ни одному из трех критериев, установленных для свободного перемещения по европейским странам.

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Дарья Мостовая

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