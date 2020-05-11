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Усик отказался от "боя без правил" с Грицаем. Согласен только на бокс

Усик отказался от "боя без правил" с Грицаем. Согласен только на бокс - Фото
Александр Усик (Скриншот видео Эхо Киева:Youtube)
11.05.2020, 19:03

Боксер Александр Усик заявил, что готов провести поединок с борцом вольного стиля Богданом Грицаем, если это будет бокс, на ринге и по правилам

Боксер Александр Усик ответил на вызов борца вольного стиля Богдана Грицая, заявив, что готов провести с ним поединок, но лишь в том случае, что это будет бокс, на ринге, по правилам. Об этом он заявил в Instagram.

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"Хочешь бой – ты бросил мне вызов и бросил мне перчатку <...> я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам, боксирую по правилам", - сказал Усик.

Он также заявил, что любит Украину и никуда не уедет.

"Моя страна - Украина. Я здесь живу, я здесь вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда ехать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна. Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте украинский народ. Мы - украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано "украинец". <...> Для меня нет бандеровцев, москалей, или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем, и неважно на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он украинец", - сказал Усик.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • 6 мая сообщалось, что боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в  документальном фильме российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской лавры под названием "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В фильме говорится, что Украина, Беларусь и Россия - это "единая Русь".
  • 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил из-за видео, в котором боксер завуалированно угрожает физической расправой "диванным экспертам".
Наталия Медведева
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