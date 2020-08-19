В 100 раз больше, чем в апреле. В МОЗ рассказали о количестве ПЦР-тестов в сутки

МОЗ планирует закупить еще 1,2 млн тестовых систем

По сравнению с апрелем количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР выросло почти в 100 раз – в последнее время тестируют около 20 000 человек в сутки. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Мы почти в 100 раз, если сравнить с первыми неделями апреля, увеличили количество тестирований методом ПЦР. Было 200 тестов в сутки, сейчас мы уже тестируем около 20 000 в сутки, и конечно, обеспечены всеми тест-системами", - отметил министр.

По его словам, из 2,9 млрд грн, которые были выделены для борьбы с коронавирусом, 600 млн ушло на финансирование лабораторных центров, в том числе – на закупку тест-систем и дополнительного оборудования.

Степанов отметил, что у МОЗ, кроме средств, выделенных из госбюджета, есть программа финансирования со Всемирным банком, на эти средства планируется закупить помимо всего прочего 1,2 млн тест-систем.

Наталия Медведева

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