В Александровской больнице опровергли Данилова: Пациентов с дельта-штаммом у нас нет

В Александровской больнице Киева не было и нет пациентов с коронавирусом, инфицированных дельта-штаммом. Об этом в комментарии LIGA.net сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталия Вишневская со ссылкой на исполняющего обязанности главврача больницы Олега Отаманенко.

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"В больнице нет пациентов с клинически доказанным инфицированием штаммом дельта", – сказала она.

Два дня назад секретарь СНБО Алексей Данилов и главный санврач Украины Игорь Кузин заявили, что в Украине уже зафиксированы два случая дельта-штамма.

По словам Данилова, заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, которые недавно вернулись из России, но заболели уже в Украине, где им провели тестирование.

Также сообщалось, что заболевшие госпитализированы в Александровскую больницу.

При этом, по словам секретаря СНБО, Украина сейчас не может выявлять дельта штамм — нет соответствующих тест-систем.

Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию. Он написал в Telegram, что недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также Украина ожидает от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм дельта.

Справка. Новый штамм вируса COVID-19 Дельта уже выявлен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Индии, РФ, Португалии и Великобритании. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% заражений, он в 1,6 раз более контагиозный, а также в 1,45 раз увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма.

23 июня Кабмин решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса.

На совещании СНБО, посвященном распространению дельта-штамма коронавируса, члены совета говорили о необходимости дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий и ускорении темпов вакцинации.







Вадим Ребрина

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