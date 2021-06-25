В Александровской больнице опровергли Данилова: Пациентов с дельта-штаммом у нас нет
В Александровской больнице Киева не было и нет пациентов с коронавирусом, инфицированных дельта-штаммом. Об этом в комментарии LIGA.net сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталия Вишневская со ссылкой на исполняющего обязанности главврача больницы Олега Отаманенко.
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"В больнице нет пациентов с клинически доказанным инфицированием штаммом дельта", – сказала она.
Два дня назад секретарь СНБО Алексей Данилов и главный санврач Украины Игорь Кузин заявили, что в Украине уже зафиксированы два случая дельта-штамма.
По словам Данилова, заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, которые недавно вернулись из России, но заболели уже в Украине, где им провели тестирование.
Также сообщалось, что заболевшие госпитализированы в Александровскую больницу.
При этом, по словам секретаря СНБО, Украина сейчас не может выявлять дельта штамм — нет соответствующих тест-систем.
Председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию. Он написал в Telegram, что недавно Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также Украина ожидает от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм дельта.
- МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма.
- 23 июня Кабмин решил запретить въезд с территории Индии, Великобритании и Северной Ирландии, Португалии и России без отрицательного результата экспресс-теста на антиген коронавируса.
- На совещании СНБО, посвященном распространению дельта-штамма коронавируса, члены совета говорили о необходимости дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий и ускорении темпов вакцинации.
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