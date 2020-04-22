В Чернигове — первый случай коронавируса. Заммэра: Мы держались, сколько могли

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Всего в области, по состоянию на 22 апреля, - 14 случаев. Это самый низкий показатель в Украине.

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Заболела 56-летняя женщина, муж которой был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля, сообщил в Facebook заместитель мэра Чернигова Александр Ломако. Экспресс-тест мужа, по его словам, показал негативный результат. В ближайшее время будет проведено ПЦР-исследование. Супруги проживают вдвоем.

По словам чиновника, женщина госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы. Осложнений у нее нет. Сейчас оперативно устанавливается история ее контактов.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.

По данным на утро 22 апреля, в Черниговской области было зарегистрировано 13 случаев COVID-19. Больше всего случаев коронавируса в Черновицкой области - 1053.

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