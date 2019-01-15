В Днепре украли мусорные контейнеры и квасят в них капусту - мэр

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В Днепре жители частного сектора одного из районов украли недавно установленные мусорные контейнеры, чтобы готовить в них соления. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком", - написал он.

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По словам Филатова, старые металлические контейнеры для этого не подходили – "негигиенично", в то время как новые – "большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются".

"Господи Всемогущий, почему Ты иногда даешь мне испытания, которые я выносить почти не в силах?" – подытожил Филатов.

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