В Днепропетровской области подтверждены два случая заболевания COVID-19

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Два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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"Есть два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь", - заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из-за границы. Состояние их здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба ОГА.

Медики выявляют все контакты, которые могли быть у пациентов, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

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Также в пресс-службе ОГА сообщают, что в области определены две базы для приема пациентов с коронавирусом: Днепровская горбольница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они могут принять 430 заболевших.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Сегодня сообщалось о 18 случаях COVID-19. Два человека с инфекцией умерли .

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