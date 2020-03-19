В Днепропетровской области подтверждены два случая заболевания COVID-19

Два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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"Есть два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь", - заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из-за границы. Состояние их здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба ОГА.
Медики выявляют все контакты, которые могли быть у пациентов, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.
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Также в пресс-службе ОГА сообщают, что в области определены две базы для приема пациентов с коронавирусом: Днепровская горбольница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они могут принять 430 заболевших.
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