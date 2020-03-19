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В Днепропетровской области подтверждены два случая заболевания COVID-19

В Днепропетровской области подтверждены два случая заболевания COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.03.2020, 20:03

В Днепропетровской области подтвердились два случая заражения коронавирусом, пациенты недавно вернулись из-за границы

Два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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"Есть два подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь", - заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружен коронавирус, недавно вернулись из-за границы. Состояние их здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба ОГА.

Медики выявляют все контакты, которые могли быть у пациентов, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

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Также в пресс-службе ОГА сообщают, что в области определены две базы для приема пациентов с коронавирусом: Днепровская горбольница №21 и Криворожская инфекционная больница. Они могут принять 430 заболевших.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • Сегодня сообщалось о 18 случаях COVID-19. Два человека с инфекцией умерли.

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Денис Юдин
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