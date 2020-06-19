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В ГБР отреагировали на акции: Если пришли люди заработать копейку - это хорошо

В ГБР отреагировали на акции: Если пришли люди заработать копейку - это хорошо - Фото
Александр Бабиков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
19.06.2020, 11:35

Замглавы бюро Александр Бабиков считает, что к акциям протеста нужно "относиться с позитивом"

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков считает протесты под зданием ведомства возможностью некоторых участников "принести какую-то копейку в семью". Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Я не хочу сказать, что все акции проплаченные. Я говорю о другом, что если пришли люди заработать копейку – это хорошо, я рад за них. Если пришли люди идейные, и они высказали свою точку зрения, то это их право. Это их гражданская позиция, пожалуйста, пусть высказываются", - отметил Бабиков.

По его словам, "надо к этому относиться с позитивом".

"Это тяжело только в первый раз. Когда эти случаи повторяются, то ты к этому относишься так, что вот есть у определенных людей возможность принести какую-то копейку в семью...", - уточнил Бабиков.

Замглавы ГБР подчеркнул, что был готов к таким акциям.

Ранее под Госбюро расследований проходили акции протеста из-за дел против пятого президента Петра Порошенко. Также под бюро - протесты из-за дел Майдана.

  • 15 июля представители общественных организаций, в том числе Справа Громад, провели акцию протеста у здания Государственного бюро расследований.
Арина Толина
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