В Харькове британские инструкторы оценили готовность подразделений авиаторов ВСУ

При участии британских инструкторов на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба прошел курс по оценке подготовки подразделений. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Военные изучали принципы оценки оперативных возможностей подразделений по методам, применяющимся в странах НАТО. Также на курсе шла речь о подготовке специалистов на тактическом уровне по методике НАТО TACEVAL.

В Генштабе отмечают, что эта информация важна для совместимости с подразделениями стран НАТО и совместного выполнения задач.

Курс прошел в рамках тренировочной миссии Вооруженных сил Британии "Операция Орбитал".

23 сентября в Украине начались учения "Объединенные усилия – 2021", направленные на повышение оборонного потенциала Украины и улучшение взаимодействия с Вооруженными силами государств-членов НАТО. Они продолжались в течение недели.

6 октября ВСУ отработали условные ракетные удары по "врагу" из тактических ракетных комплексов Точка-У на админгранице с Крымом.

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Виктория Найдёнова

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