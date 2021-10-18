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В Харькове британские инструкторы оценили готовность подразделений авиаторов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 13:06
В Харькове британские инструкторы оценили готовность подразделений авиаторов ВСУ - Фото
Фото: пресс-служба ГШ ВСУ

При участии британских инструкторов на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба прошел курс по оценке подготовки подразделений. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Военные изучали принципы оценки оперативных возможностей подразделений по методам, применяющимся в странах НАТО. Также на курсе шла речь о подготовке специалистов на тактическом уровне по методике НАТО TACEVAL.

В Генштабе отмечают, что эта информация важна для совместимости с подразделениями стран НАТО и совместного выполнения задач.

Курс прошел в рамках тренировочной миссии Вооруженных сил Британии "Операция Орбитал".

В Харькове британские инструкторы оценили готовность подразделений авиаторов ВСУ
  • 23 сентября в Украине начались учения "Объединенные усилия – 2021", направленные на повышение оборонного потенциала Украины и улучшение взаимодействия с Вооруженными силами государств-членов НАТО. Они продолжались в течение недели. 
  • 6 октября ВСУ отработали условные ракетные удары по "врагу" из тактических ракетных комплексов Точка-У на админгранице с Крымом.

Читайте также: Объединенные усилия-2021. Спецназ Украины и США взял в плен "главаря боевиков" – фото

Виктория Найдёнова
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ВСУ нато Харьков обучение
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