В Харькове британские инструкторы оценили готовность подразделений авиаторов ВСУ
18.10.2021, 13:06
Фото: пресс-служба ГШ ВСУ
При участии британских инструкторов на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба прошел курс по оценке подготовки подразделений. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
Военные изучали принципы оценки оперативных возможностей подразделений по методам, применяющимся в странах НАТО. Также на курсе шла речь о подготовке специалистов на тактическом уровне по методике НАТО TACEVAL.
В Генштабе отмечают, что эта информация важна для совместимости с подразделениями стран НАТО и совместного выполнения задач.
Курс прошел в рамках тренировочной миссии Вооруженных сил Британии "Операция Орбитал".
- 23 сентября в Украине начались учения "Объединенные усилия – 2021", направленные на повышение оборонного потенциала Украины и улучшение взаимодействия с Вооруженными силами государств-членов НАТО. Они продолжались в течение недели.
- 6 октября ВСУ отработали условные ракетные удары по "врагу" из тактических ракетных комплексов Точка-У на админгранице с Крымом.
Читайте также: Объединенные усилия-2021. Спецназ Украины и США взял в плен "главаря боевиков" – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии