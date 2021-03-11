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В Ивано-Франковске фиксируют рост заболеваемости COVID-19 среди детей

11.03.2021, 17:31
В Ивано-Франковске фиксируют рост заболеваемости COVID-19 среди детей - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Ивано-Франковске возросла заболеваемость среди детей. За последние сутки в детскую больницу поступило 19 пациентов, это самый большой показатель за полгода. Об этом в Ивано-Франковске на заседании комиссии ТЭБ и ЧС сообщила директор городской детской клинической больницы Ольга Бойчук.

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По ее словам, сейчас в больнице 97 пациентов. Из поступивших за сутки 19 детей, семеро – с пневмонией, обычно поступают один-два пациента с таким диагнозом.

"Такого обилия поступающих у нас за последние полгода не было. Это свидетельствует о том, что уровень детской заболеваемости значительно возрастает, и количество детей, нуждающихся в госпитализации и лечения в условиях стационара, увеличивается", – сказала Бойчук.

В COVID-отделении, добавила врач, находятся 15 детей с подтвержденным коронавируса, из них 12 – с пневмониями.

Она отметила, что ситуация не катастрофическая. Среди детей нуждающихся в кислородной поддержке, места в COVID-отделении еще есть.

Наталия Медведева
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дети ивано-франковск коронавирус
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