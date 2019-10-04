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В Кабмине высказались о гендерном равенстве в оборонной сфере

В Кабмине высказались о гендерном равенстве в оборонной сфере - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.10.2019, 20:50

По словам Кулебы, если страна занимается этими вопросами, она становится цивилизованной и европейской

Вопросу гендерного равенства в сфере обороны намерены уделять больше внимания. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, пишет НВ.

"У нас есть очень конкретная цель, которую не все, к сожалению, понимают, но которая является чрезвычайно важной. Мы будем системно внедрять гендерное равенство в секторе обороны и безопасности Украины", - сказал чиновник.

Кулеба подчеркнул: когда страна занимается гендерным равенством, она является цивилизованной и европейской. "А что, женщины воюют хуже, чем мужчины? Я уверен, что подвиг не имеет пола и герои на самом деле от пола не зависят", - сказал вице-премьер.

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дмитрий кулеба гендерное равенство кабмин оборона нацбезопасность
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