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15.07.2019, 18:09

В какие университеты подали больше всего заявлений: топ-5

В какие университеты подали больше всего заявлений: топ-5 - Фото
Фото: pixabay.com

В топ-5 попали три киевских ВУЗа и два львовских

В Министерстве образования рассказали, какие университеты оказались самыми популярными среди абитуриентов во время текущей вступительной кампании. Список опубликовали на сайте министерства.

Больше всего заявлений подали в такие университеты:

•Киевский национальный университет им. Шевченко – почти 20 000 заявлений;

•Львовский национальный университет им. Франко – почти19 000;

•Киевский национальный торгово-экономический университет – более 17 500;

•НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – почти 16 500;

•НУ "Львовская политехника" – более 15 000.

Прием заявлений начался 10 июля и продлится до 22 июля. 

Ранее министр образования Лилия Гриневич рассказала, что к 2023 году иностранный язык на уровне В1 будет обязательным условием для поступления в университеты.

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Теги: вступительная кампания, университет, минобразование
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